الفنانة إلهام شاهين- إطلالة الفنانة إلهام شاهين- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46- إطلالة الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود سفاف

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مرتدية فستان سهرة أسود بالكامل خلال الاحتفال بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46.

وتميز الجزء العلوي (الكورساج) مصنوع من قماش دانتيل شفاف بأكمام طويلة، ومزين بنقوش زهرية كثيفة باللون الأسود. يتميز بياقة واقفة مرتفعة.

ترتدي حمالة صدر سوداء تحت الكورساج الشفاف، وتظهر منطقة الصدر مكشوفة قليلاً من خلال الدانتيل.

أما من ناحية منطقة الخصر يحدد الخصر حزام عريض من قماش يشبه الساتان الأسود، وينتهي بربطة كبيرة (فيونكة) تنسدل أطرافها عمودياً على طول الفستان.

والتنورة طويلة وواسعة مصنوعة من قماش شيفون شفاف خفيف يظهر الساقين بشكل خفيف من الأسفل.

وعلق ناقد الموضة محمد كمال على الإطلالة وفق حسابة على الفيس بوك؛ وجاء التعليق كالتالي:"معتقدش انك لو دورت فى أرشيف طلات إلهام شاهين ممكن تلاقي طلة أسوء من كده"

وتابع، انتقد "الدوشة" الناتجة عن استخدام أربع خامات مختلفة في الموديل، واصفاً القصات بأنها "نشاز" .

أشار إلى أن قصة الصدر "ساقطه بشكل غير طبيعي"

واعتبر الحزام في منطقة الكب "غير مبرر كمقاس ومكان، واستغرب من سبب استخدام شيفون مختلف للجيب عن الكورساج.

واختتم التعليق بتقييم الإطلالة بنجمة واحدة.