تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 بداية من اليوم الأول إلى الخامس بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء والسوشيال ميديا.

رنا رئيس

ظهرت الفنانة رنا رئيس بفستان طويل باللون الأحمر "كت" مزود باكستنشن بنفس اللون.

وعلق ناقد الموضة محمد الشريف في فيديو على "إنستجرام"، إن الفستان غير موفقا، لأنه طيل جدا عليها، وأيضا هناك بعض المشكلات في منطقة الخصر، كما أن الخياطة والنتيجة النهائية لم تكن جيدة.

وأضاف أن لون الفستان الأحمر جاء مشابها للون السجادة الحمراء، ما أثر سلبا على شكل الإطلالة، كما أن تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات كانت موفقة ومناسبة للإطلالة.

إلهام شاهين

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة إلهام شاهين قائلا: "المكياج وتسريحة شعرها جاءا موفقين ويليقان بها، إلا أن الفستان لم يكن اختيارا مناسبا، لأنه لا يتناسب مع قوامها وجسمها".

أروى جودة

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة أروى جودة، موضحا إن التطريز الموجود على الفستان ممتاز ويعتبر لوحة فنية مصممة بحكمة وإحترافية، كما إنه مناسب لقوامها وجسمها.

ياسمينا العبد

أوضح مصمم الأزياء محمد الشريف إن فستان الفنانة ياسمينا العبد يناسب قوامها وجسمها ويتماشى مع أجواء المهرجان، وبشكل عام التنسيق موفق جدا، لكن الحذاء غير مناسب.

هبة مجدي

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة هبة مجدي قائلا: "الفستان يناسب قوامها ويتماشى مع أجواء المهرجان، كما أن تنسيق موفق للشعر والمكياج والمجوهرات".

وئام مجدي

ظهرت الفنانة وئام مجدي بفستان طويل باللون الأخضر مكشوف عند منطقة الخصر وبقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة بفستان بقصة "الأوف شولدر" باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

