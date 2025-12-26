قبل الجولة الثانية.. 6 منتخبات لم تتلق أهداف بكأس الأمم الأفريقية

بالجولة الأولى.. ما أكثر المنتخبات ارتكابًا للأخطاء في كأس الأمم الأفريقية؟

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تميز بعض الفرق بالدفاع الصلب وحفظ شباكها دون استقبال أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من البطولة غدًا الجمعة، وذلك باقامة مباراتين من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب مصر مع جنوب افريقيا، والمغرب مع مالي.

ما هي المنتخبات التي لم تتلق أهداف بالجولة الأولى؟

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب الجزائر

منتخب الكونغو الديمقراطية

منتخب كوت ديفوار

منتخب الكاميرون