مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

قبل الجولة الثانية.. 6 منتخبات لم تتلق أهداف بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

03:03 ص 26/12/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب (15) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال للمحليين
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال
  • عرض 11 صورة
    لاعبي منتخب السنغال
  • عرض 11 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 11 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 11 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 11 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تميز بعض الفرق بالدفاع الصلب وحفظ شباكها دون استقبال أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من البطولة غدًا الجمعة، وذلك باقامة مباراتين من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب مصر مع جنوب افريقيا، والمغرب مع مالي.

ما هي المنتخبات التي لم تتلق أهداف بالجولة الأولى؟

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب الجزائر

منتخب الكونغو الديمقراطية

منتخب كوت ديفوار

منتخب الكاميرون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخبات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا

