كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

تعليق كوميدي من حساب الدوري الإنجليزي بشأن مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:05 ص 26/12/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء

علق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريمرليج"، بطريقة كوميدية على مباراة مصر وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، صورة لمشهد أحمد السقا في فيلم أفريكانو، وكتب عليها: "كسبناكم في بوركينا فاسو"، وأشار إلى أحمد السقا في المنشور.

وأعاد هذا التعليق للأذهان جملة أحمد عيد الشهيرة لجمهور جنوب أفريقيا في أحد مشاهد فيلم أفريكانو حينما قال: "قطعناكوا في بوركينا فاسو"، خلال ظهوره في أحد المشاهد رفقة الفنان أحمد السقا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان أحمد السقا، ظهر منذ فترة في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجها رسالة إلى إدارة نادي ليفربول، بسبب الأزمة المرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح مع إدارة الريدز.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، استهل مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى.

