تعليق كوميدي من حساب الدوري الإنجليزي بشأن مباراة مصر وجنوب أفريقيا

علق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريمرليج"، بطريقة كوميدية على مباراة مصر وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، صورة لمشهد أحمد السقا في فيلم أفريكانو، وكتب عليها: "كسبناكم في بوركينا فاسو"، وأشار إلى أحمد السقا في المنشور.

وأعاد هذا التعليق للأذهان جملة أحمد عيد الشهيرة لجمهور جنوب أفريقيا في أحد مشاهد فيلم أفريكانو حينما قال: "قطعناكوا في بوركينا فاسو"، خلال ظهوره في أحد المشاهد رفقة الفنان أحمد السقا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان أحمد السقا، ظهر منذ فترة في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجها رسالة إلى إدارة نادي ليفربول، بسبب الأزمة المرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح مع إدارة الريدز.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، استهل مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى.

