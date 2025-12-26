مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:50 ص 26/12/2025
يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير لأغادير.

وينضم منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من المنتخبات: أنجولا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يدخل جنوب أفريقيا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة بنفس النقاط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات، الجزائرية الأولى، بي إن سبورت ماكس 1، بي إن سبورت ماكس 2.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة منتخب مصر مباراة مصراليوم

