بالجولة الأولى.. ما أكثر المنتخبات ارتكابًا للأخطاء في كأس الأمم الأفريقية؟

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير لأغادير.

وينضم منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من المنتخبات: أنجولا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يدخل جنوب أفريقيا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة بنفس النقاط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات، الجزائرية الأولى، بي إن سبورت ماكس 1، بي إن سبورت ماكس 2.