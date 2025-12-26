مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

بالجولة الأولى.. ما أكثر المنتخبات ارتكابًا للأخطاء في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:07 ص 26/12/2025 تعديل في 03:21 ص
اختتمت مساء أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تسجيل العديد من الأرقام القياسية، كان من أبرزها ارتفاع نسبة الأخطاء في المباريات.

ووفقًا لإحصاءات Opta، جاء منتخب المغرب في المركز الرابع بعد ارتكابه 19 خطأ في مواجهة جزر القمر، بينما لم يتواجد منتخب مصر بين أول 7 مراكز الأكثر ارتكابًا للأخطاء.

ونستعرض قائمة تضم أكثر المنتخبات ارتكاباً للأخطاء، وفقاً لإحصاءات Opta كالتالي:

أنجولا – 23 خطأ

نيجيريا – 23 خطأ

جزر القمر – 20 خطأ

المغرب – 19 خطأ

جنوب إفريقيا – 17 خطأ

الجزائر – 17 خطأ

منتخبات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب المغرب

