اختتمت مساء أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تسجيل العديد من الأرقام القياسية، كان من أبرزها ارتفاع نسبة الأخطاء في المباريات.

ووفقًا لإحصاءات Opta، جاء منتخب المغرب في المركز الرابع بعد ارتكابه 19 خطأ في مواجهة جزر القمر، بينما لم يتواجد منتخب مصر بين أول 7 مراكز الأكثر ارتكابًا للأخطاء.

ونستعرض قائمة تضم أكثر المنتخبات ارتكاباً للأخطاء، وفقاً لإحصاءات Opta كالتالي:

أنجولا – 23 خطأ

نيجيريا – 23 خطأ

جزر القمر – 20 خطأ

المغرب – 19 خطأ

جنوب إفريقيا – 17 خطأ

الجزائر – 17 خطأ