علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة إلهام شاهين خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح حنا، عبر فيديو نشره على حسابه في "إنستجرام"، أن مكياج إلهام شاهين وتسريحة شعرها جاءا موفقين ويليقان بها، إلا أن الفستان لم يكن اختيارا مناسبا.

وأضاف أن تصميم الفستان "ليس سيئا بحد ذاته"، لكنه لا يتناسب مع قوام الفنانة أو أسلوبها.

ومنح الإطلالة 4.5 من 10، مشيرا إلى أن إطلالتها غير موفقة على السجادة الحمراء.

