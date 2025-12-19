تفصلنا أيام عن استقبال العالم لعام 2026 الذي يشمل الكثير من الأجازات والعطلات التي ينظرها موظفي القطاعين الحكومي والخاص، خاصة أنه لم يتبقَّ في عام 2025 أي إجازات رسمية، بعد أن كان "عيد القوات المسلحة" في 6 أكتوبر، وإجازة "افتتاح المتحف المصري الكبير" الاستثنائية، هما آخر عطلات العام الجاري.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية إجازات عام 2026 وفقا للأجندة الرسمية لعطلات:

الربع الأول (يناير - مارس):

الخميس 1 يناير: رأس السنة الميلادية.

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الاثنين 19 يناير: عيد الغطاس.

الخميس 29 يناير: عيد الثورة وعيد الشرطة (بدلاً من 25 يناير وفقاً لقرار الترحيل المعتاد).

شهر فبراير: لا توجد به إجازات رسمية.

الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

20 - 22 مارس (الجمعة إلي الأحد): إجازة عيد الفطر المبارك.

الربع الثاني (أبريل - يونيو):

الأحد 5 أبريل: أحد الشعانين.

9 - 13 أبريل: فترة الأسبوع المقدس.

الاثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

السبت 25 مايو: عيد تحرير سيناء.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو حتى السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

الربع الأخير (يوليو - أكتوبر):

الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الثلاثاء 26 أغسطس: ذكرى المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

وتخضع هذه المواعيد لقرارات مجلس الوزراء التي قد تصدر بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلي يوم الخميس التالي، وذلك لضمان استمرار العمل وتوفير عطلات متصلة للمواطنين.

