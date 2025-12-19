إعلان

ميرتس يوفد مفاوضه إلى فلوريدا للمشاركة في محادثات السلام الأوكراني

كتب : مصراوي

06:18 م 19/12/2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

(د ب أ)

يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس إيفاد مفاوضه المعني بملف أوكرانيا جونتر زاوتر إلى ولاية فلوريدا للمشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا حول التوصل إلى حل سلمي.

وحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مستشار ميرتس لشؤون السياسة الخارجية سيشارك في هذه المحادثات، وبأي صيغة ستكون مشاركته. وأفادت هذه المصادر بأنه لا يوجد حتى الآن أي لقاء مخطط له مع الجانب الروسي.

وكان زاوتر اضطلع بدور محوري في الإعداد والمشاركة في المفاوضات التي جرت بين الأوروبيين والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وخلال تلك المحادثات، جرى تطوير خطة أمريكية من 20 نقطة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو أربع سنوات من الحرب. وقد تحقق تقدم ملحوظ، ولا سيما في ما يتعلق ببند توفير الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين لم يُسجَّل أي تقدم بشأن احتمال تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا.

وفي ميامي، يلتقي الآن ممثلون عن الحكومة الأمريكية والكرملين لإجراء محادثات إضافية حول الخطة.

كما يُنتظر عقد لقاءات أخرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأفادت وكالة إنترفكس-أوكرانيا نقلًا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المفاوضين الأوكرانيين باتوا بالفعل في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال: "سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".

