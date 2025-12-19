استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3850 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4950 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5775 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205260 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% إلى نحو 4330 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.