مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل اجتماع "الميكانيزم" مع لبنان

كتب : مصراوي

06:22 م 19/12/2025

اجتماع بين إسرائيل ولبنان في الناقورة

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه تم عقد اجتماع الآلية الدولية "الميكانيزم" - برعاية أمريكية - بين إسرائيل ولبنان في الناقورة كما هو مخطط له.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان عبر منصة "إكس"، إن هذا الاجتماع يُعد استمرارًا للحوار الأمني الذي يهدف إلى ضمان نزع سلاح حزب الله من قِبل الجيش اللبناني.

وتابع: "خلال الاجتماع، نوقشت سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية من أجل التأكيد على المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام للسكان على جانبي الحدود".

ولجنة "الميكانيزم" مُكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر 2024، وتضم ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).

الناقورة إسرائيل لبنان

