15 صورة لـ أجرأ إطلالات المشاهير في عرض "ديور" بباريس

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالتها الجذابة والمميزة خلال حضورهن عرض أزياء "ديور" ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس، ولكن بعضهن اخترن إطلالات جريئة ومُلفتة، نستعرض أبرزها وفقا لموقع "wwd".

كارن وازن

ظهرت البلوجر اللبنانية كارن وازن بإطلالة جريئة، إذ ارتدت بدلة باللون الأسود مكونة من جاكيت بليزر وجيب قصيرة من توقيع مصمم الأزياء جوناثان أندرسون، ونسقت معها حذاء وحقيبة بنفس اللون، وأكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة.

جيسو

كما خطفت المغنية الكورية جيسو الأنظار بإطلالة مُلفتة، مرتدية فستان قصير مزيج من اللونين الرصاصي والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

أنيا تايلور جوي

بينما ارتدت النجمة العالمية أنيا تايلور جوي قميصا أبيض باللون الأبيض، ونسقت أسفله شورت قصير مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، ونسقت فوقه كاب طويل منقوش بنقشة المربعات الصغيرة باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء أسود.

جينا أورتيجا

واختارت النجمة جينا أورتيجا الظهور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب أسود مزين بأزرار، ونسقته مع تنورة قصيرة، فيما أكملت الإطلالة بحذاء أسود بكعب عال.

تشارليز ثيرون

بينما ظهرت النجمة تشارليز ثيرون بإطلالة مثيرة للجدل، حيث ارتدت شورت باللون الزيتي بقصة مستقيمة ونسقته مع جاكيت جلد أسود، وأكملت الإطلالة بجوارب شفافة سوداء، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

