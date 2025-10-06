20 صورة لـ نجمات ظهرن بإطلالات أميرية في صيف 2025

خطف العديد من النجمات الأنظار إليهن خلال حضورهن الحفلات والمناسبات بإطلالات أميرية منفوشة ومصنوعة من أقمشة الساتان والتول.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز النجمات التي ظهرن بإطلالات أميرية في صيف 2025.

هدى الأتربي

ظهرت هدى بفستان طويل باللون الأخضر بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ياسمين صبري

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن بنفس لون الفستان، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم .

جومانا مراد

ظهرت جومانا بفستان طويل متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب منفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، وزُينت جومانا إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون الموف اللأمع بفتحة ساق جريئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

منى زكي

أطلت مني بفستان طويل باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها،

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة، وخاتم.

هنا الزاهد

أطلت الفنانة هنا الزاهد بفستان طويل منفوش باللون الأصفر مصنوع من التول، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

