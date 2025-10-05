ملكة جمال العالم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

خطفت الأنظار في شوارع باريس بإطلالتها الجريئة.. من هي كارلا حداد؟

معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

6 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن في أحدث ظهور

تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أوبال مرتدية فستان طويل بقصة واسعة باللون "البيبي بلو"، مزينا بنقوشات مميزة، ونسقت معه حزام بنفس اللون عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وتعتاد ملكة جمال العالم على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

اقرأ أيضا:

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

10 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك.. كيف نسقت اللوك؟

خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. مي عمر بإطلالة جريئة

نجمات خطفن الأنظار بصيحة "قشر السمك" في 2025.. أبرزهم ياسمين صبري