كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

03:49 ص 10/01/2026
  عرض 12 صورة
القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت حنين في أحد الكافيهات في السهرات الشتوية، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بجمالها وأناقتها.

وتعمل الإعلامية حنين خالد مذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويذكر أن تزوجت حنين خالد من محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صور زوجة محمد عواد صورة جديدة لحنين خالد حنين خالد انستقرام حنين خالد الزمالك محمد عواد من هي زوجة محمد عواد

