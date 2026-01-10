حقيقة إيقاف لاعب وسط منتخب كوت ديفوار في مباراة مصر

"توج مرتين".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يواجه حامل اللقب في أمم أفريقيا؟

كشف صحيفة بريس كوت ديفوار، حقيقة إيقاف لاعب المنتخب الإيفواري كريست إيناو، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة بوركينا فاسو الماضية.

وحصل إيناو في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو، على البطاقة الصفراء الثانية خلال النسخة الحالية من البطولة، مما أثار حالة من الخلط لدى الكثير بأن اللاعب سيتم إيقافه، خاصة وأن لوائح البطولة تشير إلى إيقاف اللاعب مباراة في حالة حصوله على إنذارين.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب سيشارك في مباراة ربع النهائي أمام منتخب مصر بشكل طبيعي، أن اللاعب يتم إيقافه في حال حصوله على بطاقتين صفراوين.

وفي السايق ذاته، أشارت الصحيفة أن لوائح البطولة تنص أنه عقب انتهاء دور المجموعات يتم إلغاء أي بطاقات تحصل عليها أي لاعب، مما يعني أن نجم الوسط الإيفواري لا يمتلك حاليا سوى البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام بوركينا، مما يعني أنه يحق له المشاركة أمام مصر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار:

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا