حقيقة إيقاف لاعب وسط منتخب كوت ديفوار في مباراة مصر

كتب - يوسف محمد:

04:38 ص 10/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لاعب كوت ديفوار كريست إيناو (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    لاعب كوت ديفوار كريست إيناو (2)
  • عرض 4 صورة
    لاعب كوت ديفوار كريست إيناو (1)

كشف صحيفة بريس كوت ديفوار، حقيقة إيقاف لاعب المنتخب الإيفواري كريست إيناو، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة بوركينا فاسو الماضية.

وحصل إيناو في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو، على البطاقة الصفراء الثانية خلال النسخة الحالية من البطولة، مما أثار حالة من الخلط لدى الكثير بأن اللاعب سيتم إيقافه، خاصة وأن لوائح البطولة تشير إلى إيقاف اللاعب مباراة في حالة حصوله على إنذارين.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب سيشارك في مباراة ربع النهائي أمام منتخب مصر بشكل طبيعي، أن اللاعب يتم إيقافه في حال حصوله على بطاقتين صفراوين.

وفي السايق ذاته، أشارت الصحيفة أن لوائح البطولة تنص أنه عقب انتهاء دور المجموعات يتم إلغاء أي بطاقات تحصل عليها أي لاعب، مما يعني أن نجم الوسط الإيفواري لا يمتلك حاليا سوى البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام بوركينا، مما يعني أنه يحق له المشاركة أمام مصر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار:

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

كريست إيناو مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية إيقاف لاعب كوت ديفوار منتخب مصر

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

