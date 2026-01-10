إعلان

الصحة تدعو المواطنين للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالمجان

كتب : أحمد العش

05:00 ص 10/01/2026

وزارة الصحة والسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر والمتابعة المستمرة مع الطبيب مع الالتزام بالأدوية يحمي مرضى القلب من المضاعفات الخطيرة، مشددة على أهمية الاهتمام بصحة القلب والأمراض المزمنة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى المبادرة بالفحص المجاني ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مؤكدة أن المبادرة تتيح الاطمئنان على الصحة بشكل شامل ومجاني.

وشددت وزارة الصحة، على أن الكشف المبكر قد ينقذ حياة الكثيرين ويقلل من المضاعفات الصحية الخطيرة، داعيةً الجميع إلى المشاركة دون تأجيل.

