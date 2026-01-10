إعلان

اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية خلية المرج الثالثة

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 10/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم، وآخرين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

أفاد أمر الإحالة بانضمام المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال عام 2022، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية، وذلك بالانضمام إلى جماعة الإخوان.

كما نُسب إلى المتهمين من الثالث عشر حتى التاسع عشر تمويل الإرهاب، عبر توفير مستندات مزورة شملت تذاكر سفر وقيدًا عائليًا وشهادات ميلاد، لاستخدامها في تسهيل تحركات بعض المتهمين.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر تهمة تزوير أوراق أميرية ونسبها زورًا إلى موظفين عموميين، فيما اشترك عدد من المتهمين في جرائم التزوير بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة 6 متهمين محكمة جنايات مستأنف إرهاب قضية خلية المرج الثالثة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في
رياضة عربية وعالمية

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان