طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة"، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويميل إلى الدفء نسبيًا نهارًا، على أن يعود شديد البرودة ليلًا، كما يتوقع تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي توخي الحذر من تأثيراته على الأنشطة الزراعية.

وحذرت "الأرصاد"، من ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، إضافة إلى مناطق من وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، بشأن فرص سقوط الأمطار، إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض الأحيان.

وتوقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار على جميع سواحل البحر المتوسط.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام بيانها، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

