

أطلقت البلوجر السورية نارين عمارة، المعروفة باسم "نارين بيوتي"، علامتها التجارية الخاصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك خلال حفل فاخر أقيم في مدينة دبي، وسط حضور لافت من شخصيات معروفة في عالم السوشيال ميديا وأفراد من عائلتها.

وشاركت نارين جمهورها تفاصيل لحظات إطلاق العلامة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو يوثق الأجواء الاحتفالية، وكتبت: "بوعدكم اعطيكم منتجات مكياج ممزوجة بتركيبات مفيدة ، منتجات تكون عملية، صحية و بنفس الوقت ممتعة، بحبكم قد الدنيا كلها و شكرا على ثقتكم و حبكم".

وفي مقطع آخر، ظهرت نارين وهي تجرب عددا من منتجات علامتها الجديدة، متألقة بإطلالة جريئة، ارتدت فيها فستانا قصيرا باللون الوردي المزين بورود حمراء، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر بسيطة.

الحفل شهد حضور زوجها رجل الأعمال رامي سامو، الذي رافقها في لحظات الإعلان، إلى جانب عدد من مشاهير مواقع التواصل الذين حرصوا على تهنئتها ودعمها في هذه الخطوة الجديدة.

ويأتي هذا الحدث بعد أسابيع قليلة من احتفال نارين بزفافها إلى رامي سامو، في حفل أقيم بإمارة الفجيرة، حضره عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، حيث لاقت صور الزفاف انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

نارين تدخل مجال مستحضرات التجميل

ويعد دخول نارين إلى سوق مستحضرات التجميل خطوة متوقعة بعد سنوات من التأثير في هذا المجال عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث يتابعها ملايين الفتيات المهتمات بالمكياج والعناية بالبشرة.

وتطمح من خلال علامتها الجديدة إلى تقديم منتجات تتسم بالجودة، وتراعي احتياجات النساء العربيات من حيث التركيبة واللون والتنوع.

العلامة، التي لم يُعلن بعد عن اسمها الرسمي الكامل أو تفاصيل بيعها، لكن من المتوقع أن تتوفر قريبا في الأسواق وعلى الإنترنت.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول