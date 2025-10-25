كندة علوش تتألق بفستان أنيق في ختام مهرجان الجونة.. وهذا سعره

تألقت الفنانة كندة علوش بإطلالة مفعمة بالحيوية والأناقة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستانًا لافتًا من تصميم دار الأزياء Majeste، بسعر 1590 ريالًا برازيليًا، أي ما يعادل نحو 14,055 جنيهًا مصريًا.

جاء الفستان بتصميم طويل بلون برتقالي ناري صريح يعكس روح الصيف والطاقة الإيجابية، وتميّز بقصّة انسيابية بسيطة وأنيقة تُظهر الكتفين بأسلوب ناعم يبرز أنوثتها ورقي ذوقها.

الفستان جاء مصنوعًا من قماش مُجعّد أو مطوي يمنح الإطلالة حركة وانسيابية راقية أثناء السير على السجادة الحمراء، بينما تزيّن منطقة الصدر أو الكتف بوردة بارزة بنفس لون القماش، لتضيف لمسة فنية أنيقة إلى التصميم.

واعتمدت كندة علوش في إطلالتها على الإكسسوارات البسيطة، حيث ارتدت قلادة ناعمة وأقراط صغيرة، ونسّقت معها حقيبة يد صغيرة باللون الفاتح زهري، ما منح الإطلالة توازنًا بين البساطة والفخامة.

