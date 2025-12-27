بالأحمر الناري.. هدى الإتربي بإطلالة جريئة

حصاد 2025.. أبرز مسابقات الجمال لهذا العام حول العالم

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت هدى مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم، ومزود بحزام بنفس اللون والخامة، ما أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وعدة خواتم.

وفقا لموقع "timesofindia"، اللون الأحمر يدل على القوة والثقة، ويجذب الأنظار، لذا فإن ارتدائه يضيف لمسة جذابة وأنيقة إلى المظهر، كما يمكن تنسيقه مع ألوان هادئة مثل الأسود أو الأبيض للحصول على إطلالة أنيقة.