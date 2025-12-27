فستان أنيق ومجوهرات فخمة.. معلومات وصور عن إطلالة أصالة

بعد ظهور وفاء مكي بملامح متغيرة.. كل ما تريد معرفته عن "حقن تدوير الوجه"

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة أًصالة بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أصالة بفستان طويل باللون الأسود من دار أزياء مُهرة للمصممة الكويتية فرح البطين، تميز بتطريزات لامعة وتفاصيل راقية.

الفستان جمع بين الجلد الأسود والشيفون، مع كم طويل من الجلد المطرز باللون الذهبي، وجاء بتصميم منسدل على الجسم بأسلوب أنيق.

ونسقت مع الفستان قفازات يد طويلة باللون الأسود أضافت لمسة فاخرة على اللوك.

واعتمدت مكياجا ترابيا متناسقا مع لون الفستان وبشرتها من تنفيذ خبير التجميل محمد حداد.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، بواسطة المصفف "vatchenazarette".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط دائرية، وعقد، ما أضفى عليها لمسة كلاسيكية فاخرة.