انطلقت منذ قليل مباراة منتخب تونس أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "نيجيريا، أوغندا وتنزانيا".

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري، حازم المستوري وإلياس العاشوري

وجاء تشكيل نيجيريا للقاء كالتالي:

حارس المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوسي صامويل - سيمي أجايي- كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي - أونيكا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - آكور آدامز

أبرز أحداث مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة