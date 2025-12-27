قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أبعدت أمس مستوطنين مسلحين وصلوا مدخل بلدة سلفيت في الضفة الغربية للتجول فيها.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أبلغت نظيرتها الفلسطينية باستيائها من أحداث أمس وحددت إجراءات جديدة للتعامل مع الأمر إذا تكرر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين يهاجمون مساكن الفلسطينيين ويعتدون عليهم بالضرب، في منطقة المالح بالأغوار الشمالية قرب طوباس، مشيرة إلى بإصابة طفل بهجوم المستوطنين.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وتخريب محاصيلهم الزراعسة، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.