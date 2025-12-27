إعلان

ما علاقة حركة حماس؟.. الشرطة الإيطالية تعتقل 9 أشخاص وتصادر 8 مليون دولار

كتب : مصراوي

09:25 م 27/12/2025

الشرطة الايطالية

(د ب أ)

ألقت السلطات الإيطالية القبض على تسعة أشخاص بزعم الاشتباه في تقديمهم دعما ماليا لحركة حماس، في إطار تحقيق كشف عن شبكة يتم استخدامها لتمويل الحركة الإسلامية عبر منظمات خيرية رسمية.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية اليوم السبت إنه تمت مصادرة 8 ملايين يورو (9.4 ملايين دولار) من الأصول أثناء العملية "دومينو".

ويزعم أن المتهمين قدموا 7 ملايين يورو لحماس عبر منظمات خيرية، كما يجري التحقيق بشأن ثلاثة مؤسسات ذكرت تقارير أنها شاركت في جمع أموال ونقلها، ومن بين من تم احتجازهم رئيس رابطة الفلسطينيين في إيطاليا والذي وصفه محققون بأنه رئيس خلية حماس في إيطاليا.

ويزعم أنه أدار نظاما لجمع الأموال التي كانت مخصصة رسميا لأغراض إنسانية على مدار ما يربو على 20 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية نقلا عن محققين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يصنف حماس منظمة إرهابية.

