بوتين: سنحقق أهداف الحرب بأوكرانيا عسكريا إذا فشلت الحلول الدبلوماسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن هناك أخبار جيدة لمواطني روسيا بشأن العمليات القتالية، موضحا أن قواته تحرز تقدما جيدا على جبهات القتال في أوكرانيا.

وأشار بوتين، إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على القوات الأوكرانية في جميع جبهات القتال، مؤكدا أن النصر سيكون حليف موسكو في الحرب مع أوكرانيا.

ولفت بوتين، إلى أن القوات الروسية ستستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن قواته تمضي قدما نحو تحرير مقاطعة زابوروجيا.

وقال بوتين، إن موسكو تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا غير أن نظام كييف لا يريد تسوية الصراع بطريقة سلمية.

وتعهد الرئيس الروسي، بتحقيق أهداف الحرب في أوكرانيا عسكريا إذا فشلت الحلول الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس الأركان الروسي، أن القوات الروسية تشن هجوما في جميع الاتجاهات بينما تواصل القوات الأوكرانية محاولاتها الفاشلة لوقفه، مشيرا إلى أن قواته تواصل التقدم باتجاه زابوروجيا وتم تحرير مدينة ستيبنوجورسك.

وأوضح رئيس الأركان الروسي، أن قواته تتقدم بوتيرة متسارعة باتجاه مدينة سلافيانسك بأوكرانيا، مضيفا "سيطرنا على بلدات فيسوكوي وفيلتشا وبريليفكا في مقاطعة خاركوف".

ونوّه رئيس الأركان الروسي، إلى أن الجيش الروسي يواصل العمل على إنشاء شريط أمني على حدود أوكرانيا، كما يعمل على إنشاء منطقة أمنية في منطقة دنيبروبيتروفسك.