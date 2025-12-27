الأرصاد تكشف حالة طقس ليلة رأس السنة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال احتفالات أعياد الميلاد وليلة رأس السنة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس" أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، مما سيؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح القياتي أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة، نتيجة لتكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال الجمهورية.

وأضاف أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح ما بين 19 و20 درجة مئوية نهارًا، بينما تسجل القاهرة ليلًا نحو 10 درجات مئوية.

وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد درجات حرارة أقل، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذر القياتي من الشبورة المائية الكثيفة التي تعد ظاهرة مستمرة طوال فصل الشتاء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

ونصح المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات، ومتابعة النشرات الجوية يوميًا للاطلاع على آخر تطورات الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة.