صافرات مصرية لإدارة مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2025

سجل الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه الظهور الثالث لهم في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بعدما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيينهم ضمن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي مواجهة الجابون وموزمبيق، تم إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم محرز المالكي كحكم ساحة، ويعاونه خليل الحساني مساعداً أول، والمصري أحمد حسام طه مساعداً ثانياً، فيما يتولى السوداني محمود إسماعيل شانتير مهمة الحكم الرابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" السوداني ياسر عبدالعزيز الغرفة، ويعاونه التونسي هيثم قيراط.

وتقام المباراة غداً الأحد 28 ديسمبر، ضمن منافسات المجموعة السادسة، في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بأكادير.

كما تم اختيار الجزائري مصطفى غربال لإدارة قمة كوت ديفوار والكاميرون، ويعاونه جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعداً أول، والمصري محمود أبوالرجال مساعداً ثانياً، بينما يتواجد المصري محمد معروف حكمًا رابعاً.

ويتولى الموريتاني دحان بيده مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه صادو براهمو حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الأحد 28 ديسمبر، على ملعب مراكش واحة سيدي إبراهيم، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

أقرأ أيضًا:

غرفة الفار مع نعمة رشاد| طرد مستحق لهاني وتدخل ذكي لغرفة "الفار" بلقاء مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح