أسماء جلال جريئة .. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في ختام الجونة

حكاية فستان من الجونة.. صاحبته سرقت الأضواء في ختام المهرجان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت معظم نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى الختام بإطلالات جريئة وفساتين ملفتة أثارت الجدل.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات مهرجان الجونة بداية من الافتتاح إلى الختام، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم في حفل الافتتاح فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة.

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون البرتقالي بفتحة ساق ومكشوف عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا.

منة شلبي

ارتدت الفنانة منة شلبي فستان طويل باللون الأسود اللامع يتميز بأنه شفاف عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعلاها منسدلا.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

يسرا اللوزي

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب،

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ريم خوري

تألقت الفنانة السورية ريم خوري بفستان طويل بصيحة الكم الواحد يتميز بأنه مكشوف عند منطقة البطن وبفتحة ساق جريئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مايا دياب

تألقت الفنانة مايا دياب بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

جويل مردينيان

تألقت خبيرة التجميل اللبنانية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة بفستان جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغير باللون الذهبي.

هدى المفتى

تألقت الفنانة هدى المفتي بفستان جريء باللونين الأزرق والأسود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

داليا شوقي

اختارت الفنانة داليا شوقي الظهور بفستان ملفت باللون الأزرق بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ووضعت مكياجا بدرجات النيود.

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، إذ ارتدت

فستانا طويلا باللون الأخضر الفسفوري، مكشوفا عند منطقة الصدر وشفافا من أسفل، وتصميمه بصيحة "الشراشيب"، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون الوردي تميز بأنه بقصة ضيقة وانسايبة على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ناهد السباعي

بينما ارتدت الفنانة ناهد السباعي فستانا طويلا كب، بفتحة ساق من الأسفل باللون الأبيض اللامع، كما جاء التصميم بفستان ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.

رنا رئيس

كما أطلت الفنانة رنا رئيس مرتدية فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، وجاء تصميمه مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

