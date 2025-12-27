حصاد 2025.. أبرز مسابقات الجمال لهذا العام حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عام 2025 منافسات قوية في عالم مسابقات الجمال العالمية، حيث توجت مجموعة من الشابات بلقب ملكات الجمال، بفضل بإطلالاتهن المميزة ومواهبهن المتنوعة.

فيما يلي، إليكم أبرز مسابقات الجمال حول العالم لهذا العام، وفقا لموقع "missworld".

ملكة جمال مصر 2025

توجت سما كامل بلقب ملكة جمال مصر لعام 2025، خلال حفل مبهر أقيم في فندق "جيوان" بالقاهرة، بحضور مشاهير ونجوم الفن.

تتمتع سما بخلفية أكاديمية في الأعمال التجارية الدولية والعلاقات العامة، إضافة إلى خبرتها كـ"مايكاب أرتيست" محترفة، ما منحها مزيجا من المهارات والمعرفة المتنوعة.

مسابقة ملكة جمال الكون

في نسختها الرابعة والسبعين التي أقيمت في بانكوك، تايلاند، فازت الشابة فاطمة بوش من المكسيك بعد منافسة قوية شاركت فيها 120 متسابقة، وجاءت الوصيفة الأولى ملكة جمال تايلاند برافينار سينج، والوصيفة الثانية ملكة جمال فنزويلا ستيفاني أباسالي.

ملكة جمال العالم 2025

أقيمت النسخة 72 من مسابقة ملكة جمال العالم في هيدرباد، الهند، وفازت بها أوبال سوشاتا من تايلاند، لتصبح أول امرأة من بلدها تحصد هذا اللقب، بعد منافسة قوية شاركت فيها 108 متسابقات.

تبلغ أوبال 22 عاما، وتتقن ثلاث لغات التايلاندية، الإنجليزية، والصينية، وتدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ثاماسات.

ملكة جمال الأرض 2025

فازت ناتالي بوسكينوفا من التشيك بلقب ملكة جمال الأرض في أوكادا مانيلا، الفلبين، لتصبح ثاني تشيكية تحقق هذا الإنجاز.

تبلغ ناتالي 21 عاما، وهي طالبة تسويق وعلاقات عامة، بالإضافة إلى كونها غواصة معتمدة وناشطة بيئية.

ملكة جمال العالم الكبرى 2025

حققت الفلبين إنجازا تاريخيًا في عالم مسابقات الجمال بتتويج إيما ماري تيجلاو بلقب ملكة جمال العالم الكبرى 2025، مسجلة أول فوز متتالي للبلاد بعد تتويج ملكة جمال غراند الدولية 2024.

تتمتع إيما بمسيرة متعددة المواهب، فهي ممثلة، عارضة أزياء، صحفية، ومقدمة برامج تلفزيونية.

ملكة جمال المكسيك 2025

توجت كاساندرا جارسيا أوليا، ملكة جمال ولاية موريلوس، بلقب ملكة جمال المكسيك 2025، لتكون ممثلة بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم 2026.

أقيم الحفل في 30 نوفمبر بمدينة سانتياجو، ولاية نويفو ليون، وشارك فيه 32 متسابقة من مختلف الولايات.

كاساندرا معروفة بجاذبيتها وحضورها اللافت على المسرح، وتعتبر هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرتها ضمن عالم مسابقات الجمال على المستوى الدولي.

ملكة جمال القارات العربية 2025

فازت المغربية يسرا أبو حمدة باللقب، وهي عارضة أزياء مشهورة بإطلالاتها الأنيقة والمتنوعة، وتشارك جمهورها على إنستجرام 11.9 ألف متابع.

ملكة جمال العالم جمهورية الدومينيكان 2025

فازت جوهيري مولا بلقب ملكة جمال العالم 2025 في جمهورية الدومينيكان، مؤكدة حضورها المميز على الساحة الدولية، تبلغ جوهيري 24 عاما، وهي حاصلة على مؤهل في إدارة الأعمال، وتعمل كعارضة أزياء ومُعلمة، كما تدير مبادرة اجتماعية تحت اسم "أصوات الغد" لتمكين الشباب.

ملكة جمال لبنان 2025

حصدت بيرلا حرب على لقب ملكة جمال لبنان 2025 خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت، متفوقة على 15 متسابقة، تبلغ 22 عاما، وحاصلة على مؤهل في الإدارة المالية والمصرفية، ما يعكس تميزها بين الجمال والمهارات الأكاديمية.