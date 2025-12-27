بحجة إخراج الجن.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط دجال بعد فيديو تحرّش صادم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يمارس أعمال النصب والدجل والشعوذة على المواطنين في الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الفحص أظهر عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية. وبمواجهته، أقر أن المقطع قديم منذ 10 سنوات، وكان خلاله يمارس أعمال الدجل والشعوذة لإحدى الفتيات بالشرقية بدعوى معالجتها.

كما تم تحديد وضبط الفتاة الظاهرة برفقته، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وأقرت بمساعدتها من قبل مزارع مقيم بذات المركز لإحضار الشخص المذكور لمعالجتها، والذي تم ضبطه أيضًا وأكد ما سبق.

وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين.

