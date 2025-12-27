إعلان

الأكاديمية العسكرية تشكل مجلس علمي برئاسة وزير الأوقاف

كتب : محمد سامي

02:14 م 27/12/2025
استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمي المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم.

يأتي تشكيل هذا المجلس تأكيدًا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم في خدمة الوطن بكل المجالات بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكيل مجلس علمي برئاسة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزيرا لأوقاف

