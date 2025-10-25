أثار الجدل بملابس شفافة وصادمة.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي علامة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

سيطر اللون الوردي على إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث تنوعت الفساتين ما بين الجريء والأنيق والغير تقليدي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز النجمات التي ظهرن باللون الوردي في ختام الجونة.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون الوردي تميز بأنه بقصة ضيقة وانسايبة على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

رنا رئيس

كما أطلت الفنانة رنا رئيس مرتدية فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، وجاء تصميمه مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

توانا الجوهري

ارتدت الفنانة الشابة توانا الجوهري فستان قصير باللون الوردي بقصة "الكب" مزينا بالتطريزات بالكامل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

سارة عبد الرحمن

ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن بفستان طويل باللون الوردي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

