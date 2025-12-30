ألبوم صور حفل زفاف كروان مشاكل على حفيدة شعبان عبدالرحيم

أقيم مساء أمس الإثنين، حفل زفاف "التيك توكر" كروان مشاكل والذي شهد العديد من الأحداث الغير متوقعة والتي فوجئ بها جمهور السوشيال ميديا.

نشر كروان مشاكل الصور الأولى "الفيرست لوك" من استعدادات حفل زفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، ونشرت العديد من الصفحات على السوشيال ميديا فيديوهات من استعدادات كروان مشاكل لحفل الزفاف.

وعقب وصول كروان مشاكل وعروسته قاعة الأفراح التي يقيم فيها حفل الزفاف، وجد عدد كبير من الضيوف وازدحام شديد أمام القاعة من المتابعين مما وضعه في موقف لا يحسد عليه.

وأثناء دخوله قاعة الأفراح، سقطت عروسته على الأرض بسبب الزحام الشديد على أبواب قاعة الأفراح، من قبل بعض ضيوف الفرح.

تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات عديدة من حفل الزفاف الذي شهد حالة هرج ومرج مفاجأة، تفاعل معها المتابعين بشكل مضحك.

انتشرت فيديوهات أيضًا لكروان مشاكل وهو يصطحب عروسته من "الكوافير" ويهدي لها هاتف محمول هدية، احتفالًا بالزفاف.

يذكر أن كروان مشاكل، أثار الجدل، بعد ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" وأدى ذلك إلى إصدار نقابة المهن التمثيلية قرارا بتغريم شركة "ماشا" المنتجة للمسلسل مبلغ مليون جنيه.

ظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات ضمن أحداث المسلسل.

