بـ"فستان بليزر".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالتها

لفتت المطربة بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت بسمة مرتدية فستان بليزر باللون الأسود يتميز بقصة أنيقة، ومزود بأزرار أمامية بنفس اللون.

الفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Stella McCartney، والتنسيق بتعاون مع خبير الموضة مساعد الصقر.

وأكملت بسمة إطلالتها بجوارب شفافة، بالإضافة إلى قبعة سوداء مزينة بالريش، ونظارات شمسية داكنة.

من الناحية الجمالية، اختارت بسمة مكياجا هادئا بألوان النيود الناعمة، من تنفيذ خبيرة التجميل ميريام موا.

بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها من تنفيذ صالون "باتريك ومارسيل".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة و حلق من علامة المجوهرات الإيطالية الراقية Roberto Coin.