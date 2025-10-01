إعلان

بـ"فستان بليزر".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

02:02 م 01/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت المطربة بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت بسمة مرتدية فستان بليزر باللون الأسود يتميز بقصة أنيقة، ومزود بأزرار أمامية بنفس اللون.

الفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Stella McCartney، والتنسيق بتعاون مع خبير الموضة مساعد الصقر.

وأكملت بسمة إطلالتها بجوارب شفافة، بالإضافة إلى قبعة سوداء مزينة بالريش، ونظارات شمسية داكنة.

من الناحية الجمالية، اختارت بسمة مكياجا هادئا بألوان النيود الناعمة، من تنفيذ خبيرة التجميل ميريام موا.

بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها من تنفيذ صالون "باتريك ومارسيل".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة و حلق من علامة المجوهرات الإيطالية الراقية Roberto Coin.

بسمة بوسيل المطربة بسمة بوسيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة