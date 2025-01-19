حلو على جسمها.. 7 صور جذابة لإطلالة هنا الزاهد في Joy Awards

20 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على الإطلالات في Joy Awards- من الأجمل؟

جمال لا يقاوم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في Joy Awards - 7 صور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هنا الزاهد بإطلالتها في مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، بقصة الكب ومزينا بالتطريزات اللامعة باللون الفضي.

واعتمدت هنا مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وأشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بـ لوك هنا الزاهد وأنها خطفت الأنظار بتغيير جذري في لون شعرها، حيث قررت اعتماد لون شعر داكن غامق، والذي أضفى عليها لمسة من الأناقة، وأبرز ملامحها وجمال بشرتها بشكل ملحوظ.

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أما عن الفستان الذي اختارته، فقد كان قطعة أنيقة ومناسبة جدا لشكل جسمها، حيث أبرز قوامها الرشيق بطريقة ساحرة، وأعطي الإطلالة تقييم 8.5 من 10".

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