تألقت رزان جمال بفستان لافت، حيث ارتدت فستان أبيض باللون الملكي جاءت بقصة الأميرات أبرزت القوام ومنحتها مظهرا عصريا وأنيقا، وجاء ذلك بجانب الفنان أحمد مالك، خلال حفلة دار " Dior ".

ارتدت رزان جمال فستانًا أبيض أنيقًا بطول متوسط، الفستان بتصميم قميص، بأكمام قصيرة، وخصر محدد بحزام، وتنورة واسعة قليلاً مزينة بنقوش أو طبعات زهرية خفيفة وناعمة.

أما أحمد مالك اختار إطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدى معطفًا طويلًا بلون رمادي داكن أو فحمي، منسقًا فوق سترة وقميص وبنطال فاتح اللون.

بجسب "okdiario"، اللون الأبيض لونًا أيقونيًا في عالم الموضة، ويمثل النقاء، البراءة، والبدايات الجديدة، ويضفي لمسة من النظافة والصفاء على الإطلالة.

على عكس الألوان الداكنة، يمنح اللون الأبيض مظهرًا مشرقًا وحيويًا، ويبرز جمال البشرة ويسلط الضوء على التفاصيل الأخرى في التصميم.

ويعتبر الأبيض لونًا كلاسيكيًا لا تنتهي موضته أبدًا، وهو خيار شائع للمناسبات الرسمية وحفلات الزفاف، ويعبر عن الذوق الرفيع والأناقة.