إعلان

رزان جمال تتألق بإطلالة ملكية تخطف الأنظار برفقة أحمد مالك

كتب : نرمين ضيف الله

09:09 م 15/01/2026 تعديل في 09:09 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سر الإطلالة الملكية لرزان جمال في ظهورها الأخير مع أحمد مالك
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة مستوحاة من الأميرات.. رزان جمال تخطف القلوب بجوار أحمد مالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت رزان جمال بفستان لافت، حيث ارتدت فستان أبيض باللون الملكي جاءت بقصة الأميرات أبرزت القوام ومنحتها مظهرا عصريا وأنيقا، وجاء ذلك بجانب الفنان أحمد مالك، خلال حفلة دار " Dior ".

ارتدت رزان جمال فستانًا أبيض أنيقًا بطول متوسط، الفستان بتصميم قميص، بأكمام قصيرة، وخصر محدد بحزام، وتنورة واسعة قليلاً مزينة بنقوش أو طبعات زهرية خفيفة وناعمة.

أما أحمد مالك اختار إطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدى معطفًا طويلًا بلون رمادي داكن أو فحمي، منسقًا فوق سترة وقميص وبنطال فاتح اللون.

بجسب "okdiario"، اللون الأبيض لونًا أيقونيًا في عالم الموضة، ويمثل النقاء، البراءة، والبدايات الجديدة، ويضفي لمسة من النظافة والصفاء على الإطلالة.

على عكس الألوان الداكنة، يمنح اللون الأبيض مظهرًا مشرقًا وحيويًا، ويبرز جمال البشرة ويسلط الضوء على التفاصيل الأخرى في التصميم.

ويعتبر الأبيض لونًا كلاسيكيًا لا تنتهي موضته أبدًا، وهو خيار شائع للمناسبات الرسمية وحفلات الزفاف، ويعبر عن الذوق الرفيع والأناقة.

رزان جمال اللوك الملكي فستان أبيض باللون الملكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج
أخبار مصر

"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج
9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟
رياضة محلية

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات