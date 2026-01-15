بإطلالة خارجة عن المألوف.. دنيا وائل تخطف الأنظار بلوك جريء

ظهرت الفنانة دنيا وائل بإطلالة جريئة ملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت فستان دانتيل أسود قصير ونسقت فوقه جاكيت جلد أسود قصير، مما أضاف لمسة من الأناقة العصرية والأسلوب المتفرد، ونسقت معه حذاء بكعب عالي.

واختارت مكياجا ناعما بألوان ترابية مع وضع ظلال عيون خفيف، ما أضفى على إطلالتها جاذبية لافتة وأناقة مميزة.

واختارت ساندي تسريحة الشعر المموج والمنسدل على جانبيه، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخواتم.دلالة الشعر الكيرلي في عالم الموضة والجمال

وفق مجلة "Cosmopolitan" فإن الشعر الكيرلي هو ملمس شعر طبيعي ومميز يحظى بشعبية كبيرة في عالم الموضة والجمال، وعلامة جمالية بارزة تتماشى مع العديد من الثقافات حول العالم، ويُضفي على الإطلالة مظهرًا حيويًا وجذابًا.

غالبًا ما يرتبط الشعر الكيرلي بالشخصيات القوية والواثقة من نفسها، خاصة في الثقافات الأفريقية واللاتينية، حيث يُعتبر رمزًا للأنوثة والقوة.