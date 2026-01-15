بلوك جريء جورجينا رودريغيز بـ البينك.. ما سر اللوك؟

لفتت الفنانة نسرين أمين بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت نسرين أمين مرتدية جاكيت قصير من الجلد اللامع بلون ماروني من علامة Courrèges العالمية.

ونسقته مع توب سوداء ضيقة وبنطال أسود ضيق وحذاء برقبة عالية بوت أسود، هذه الإطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على جانبيه، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

بحسب ""psychologytoday"، فإن الجاكيت الجلدي، وبخاصة باللون الماروني، يحمل دلالات قوية أولها التمرد والقوة، وارتبطت السترات الجلدية تاريخيًا بالطيارين وراكبي الدراجات النارية والرموز المتمردة، مما يضفي على مرتديها شعورًا بالثقة والاستقلالية.

وتعتبر الألوان الدافئة مثل الماروني خيارًا أنيقًا يمتص الحرارة ويوفر الدفء، مما يجعله عمليًا وجذابًا في الوقت ذاته.