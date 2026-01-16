كتبت- أسماء مرسي:

في الأسابيع الأولى من عام 2026، خطفت العديد من النجمات الأنظار بصيحة فساتين الأميرات، التي تمزج بين الفخامة، الألوان الجذابة، والتطريزات الراقية.

وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز النجمات اللاتي تألّقن بهذه الإطلالة الملكية:

ريا أبي راشد

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأخضر، بتصميم منفوش من الأسفل وبصيحة "الأوف شولدر"، ومزين بتطريزات لامعة، من توقيع مصممة الأزياء الفلبينية مونيك لويلييه.

واعتمدت ريا مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، من تنفيذ المصففة لورين سيلرز، وأكملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة من دار كارتييه، مكونة من قلادة، وحلق.

درة

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون البنفسجي مصنوع من المخمل، جاء بقصة الكورساج من الأعلى وقصة انسيابية واسعة من الأسفل، من توقيع المصمم الأردني ليث معلوف.

واختارت مكياجا قويا يبرز العيون، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين من صالون الصغير للتجميل، وأضافت لمسة من الفخامة باستخدام مجموعة مجوهرات مكونة من حلق، قلادة، خواتم، وأسورة.

ميريام فارس

ظهرت المطربة ميريام فارس بفستان طويل باللون البيج، ضيق من الأعلى وبقصّة الكب، مع تصميم واسع من قماش التول، من توقيع المصمم كريستيان عبد الله.

واختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وقلادة، لتبرز جمال وأناقة الأميرات.

رحمة رياض

تألقت المطربة رحمة رياض بفستان طويل باللون البيج، بقصة الكب وتصميم منفوش واسع من الأسفل مع لمسة ريش، مصنوع من المخمل الفاخر، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، لتكمل إطلالة راقية وملكية.