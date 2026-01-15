الأميرة كيت تتألق باللون الأحمر في استقبال فريق إنجلترا للسيدات للرجبي

أطلت أميرة ويلز كيت ميدلتون ببدلة مميزة، باللون الأحمر الفاقع، وذلك خلال استقبالها لفريق إنجلترا للسيدات للرجبي في قلعة وندسور، احتفالًا بلقب كأس العالم 2025 بصفتها راعية اتحاد الرجبي.

وتألفت مرتدية سترة رسمية ذات حافة منسدلة وقصة مخصرة، مع بنطلون واسع الساقين بنفس اللون.

ونسقت الأميرة كيت تحت السترة بلوزة بيضاء بياقة على شكل حرف V، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية بارزة وقلادة دقيقة مرصعة بحجر كريم أحمر.

وفقا لمجلة "elle" يرمز اللون الأحمر إلى مشاعر قوية، وهو لون الحب الرومانسي والشغف والرغبة، وغالباً ما يُستخدم في المناسبات التي تعبر عن هذه المشاعر، ويدل أيضًا على الطاقة والقوة والشجاعة، ويعطي إحساساً بالثقة بالنفس والقدرة على لفت الانتباه.