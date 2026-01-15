إعلان

إطلالة ملكية ساحرة.. الأميرة كيت بالبدلة الحمراء لاستقبال بطلات الرجبي

كتب : نرمين ضيف الله

11:45 م 15/01/2026
    الأميرة كيت تتألق باللون الأحمر في استقبال فريق إنجلترا للسيدات للرجبي
    الأميرة كيت تتألق بالبدلة الحمراء لاستقبال فريق إنجلترا للسيدات الرجبي
    الأميرة كيت تتألق بالبدلة الحمراء

أطلت أميرة ويلز كيت ميدلتون ببدلة مميزة، باللون الأحمر الفاقع، وذلك خلال استقبالها لفريق إنجلترا للسيدات للرجبي في قلعة وندسور، احتفالًا بلقب كأس العالم 2025 بصفتها راعية اتحاد الرجبي.

وتألفت مرتدية سترة رسمية ذات حافة منسدلة وقصة مخصرة، مع بنطلون واسع الساقين بنفس اللون.

ونسقت الأميرة كيت تحت السترة بلوزة بيضاء بياقة على شكل حرف V، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية بارزة وقلادة دقيقة مرصعة بحجر كريم أحمر.

وفقا لمجلة "elle" يرمز اللون الأحمر إلى مشاعر قوية، وهو لون الحب الرومانسي والشغف والرغبة، وغالباً ما يُستخدم في المناسبات التي تعبر عن هذه المشاعر، ويدل أيضًا على الطاقة والقوة والشجاعة، ويعطي إحساساً بالثقة بالنفس والقدرة على لفت الانتباه.

