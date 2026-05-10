قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية متوفرة في مصر خلال شهر مايو

تقدم الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، السيارة Q2 كروس أوفر موديل 2026 كأرخص سيارة جديدة للعلامة الألمانية بمصر خلال شهر مايو 2026 الجاري.

تتوفر أودي Q2 الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بفئة واحدة من التجهيزات هي S-line بسعر 2.399.000 جنيه.



أسعار ومواصفات أودي Q2 الجديدة فى مصر:



أداء محرك أودي Q2



تقدم السيارة محلياً بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان في أودي Q2

وسائل الأمان في Q2 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

تجهيزات وكماليات أودي Q2

تأتى مقصوره Q2 مزودة Fشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت المقصورة بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، مثبت للسرعة.

اقرأ أيضًا:

غدًا بداية الانطلاقة.. أكثر من 10 سيارات تستعد للظهور الأول بالسوق المصري

بدائل الزيرو.. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه بمصر

أرخص سيارة من BYD في مصر.. تجهيزات متطورة ومدى 300 كم بالشحنة