أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على فرص التطوير، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد مجزر شرم الشيخ -

وخلال الجولة، تفقد محافظ جنوب سيناء مجزر شرم الشيخ، ووجّه باستمرار العمل به حتى عيد الأضحى المبارك، على أن يجري غلقه بالكامل عقب العيد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

متابعة المنطقة المخصصة لإقامة إشغالات جديدة

كما تفقد المحافظ المنطقة المخصصة لإقامة إشغالات جديدة بالرويسات، موجهًا بدراسة طرحها بما يتيح توفير فرص عمل للحالات الإنسانية والمستحقين، طبقًا للشروط والضوابط المنظمة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق البعد الاجتماعي.

تفقد هناجر الخردة

كما تضمنت الجولة أيضًا تفقد هناجر الخردة، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بها وتسليمها لمستحقيها وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن حسن استغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

معاينة المباني

وحرص المحافظ على معاينة عددًا من المباني التي جرى استردادها لصالح المحافظة وفقًا للقانون، وبحث أفضل سبل استغلالها بما يخدم أهالي المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية تحويل بعضها إلى ورش للحرفين وأصحاب المهن، إلى جانب تخصيص أجزاء منها كسكن إداري للعمال واستخدامات خدمية أخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة حرص المحافظة على الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شرم الشيخ.