إعلان

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ12 يوليو

كتب : صابر المحلاوي

05:21 م 10/05/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 12 يوليو للاطلاع.

تفاصيل قضية فض اعتصام رابعة

تواجه المتهمون اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة، وقطع الطرق، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين وأفراد من قوات الشرطة خلال أحداث الفض.

وتأتي الجلسة ضمن إعادة إجراءات المحاكمة في القضية التي تعود لأحداث عنف شهدها محيط الاعتصام.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رابعة العدوية فض اعتصام رابعة محكمة جنايات إرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار وزاري بضم إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى إدارة هيئة الاستثمار
اقتصاد

قرار وزاري بضم إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى إدارة هيئة الاستثمار
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
أخبار البنوك

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
زووم

زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات
أبيض في أسود

"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا