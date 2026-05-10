قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 12 يوليو للاطلاع.

تفاصيل قضية فض اعتصام رابعة

تواجه المتهمون اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة، وقطع الطرق، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين وأفراد من قوات الشرطة خلال أحداث الفض.

وتأتي الجلسة ضمن إعادة إجراءات المحاكمة في القضية التي تعود لأحداث عنف شهدها محيط الاعتصام.

