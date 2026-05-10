يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر توسعًا ملحوظًا في خدمات التمويل المباشر، مع اتجاه عدد متزايد من شركات التمويل الاستهلاكي ومنصات بيع السيارات إلى تقديم حلول تقسيط مرنة تستهدف شرائح أوسع من العملاء، خاصة في ظل ارتفاع بأسعار السيارات الجديدة.

"جميل للتمويل" و"سيلندر" أحدث اللاعبين

وفي هذا الإطار، أعلنت جميل للتمويل مصر توقيع بروتوكول تعاون جديد مع سيلندر Sylndr

، بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للراغبين في شراء السيارات المستعملة عبر منصة سيلندر، ضمن خطة الطرفين للتوسع في خدمات التمويل الرقمي ودعم الشمول المالي.

وبحسب بيان صادر عن الشركتين، يتيح التعاون تمويل السيارات المستعملة بداية من موديلات 2009، مع مقدمات ومصاريف إدارية تبدأ من 0%، بالإضافة إلى فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء وتسهيل امتلاك السيارات.

وقال سراج بادقيل، إن التعاون مع سيلندر يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة العملاء وتقديم حلول تمويلية اعتمادية تساعد المستهلكين على امتلاك وسائل نقل عملية تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.

من جانبه، أكد عمر الدفراوي، أن الشراكة مع جميل للتمويل تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويل تعتمد على التكنولوجيا وتوفر تجربة رقمية متطورة للعملاء، مشيرًا إلى أن سيلندر تستهدف تقديم خدمات سريعة وسهلة مدعومة بفحوصات جودة معتمدة للسيارات.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه سوق السيارات المستعملة بمصر منافسة متزايدة بين شركات التمويل ومنصات البيع الإلكتروني، إذ لم تعد خدمات التقسيط مقتصرة على البنوك فقط، بل دخلت شركات التكنولوجيا المالية ومنصات السيارات بقوة إلى هذا القطاع.

أبرز شركات تقسيط السيارات المستعملة في مصر

ومن بين أبرز الشركات التي تقدم حلول تمويل مباشر لشراء السيارات المستعملة في مصر، شركة كونتكت للتمويل التي تعد من أكبر اللاعبين في سوق التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى فاليو valU التابعة لـإي إف جي القابضة، والتي توسعت مؤخرًا في خدمات التقسيط لشراء السيارات المستعملة عبر شركاء معتمدين.

كما تقدم أمان للتمويل الاستهلاكي خدمات تمويل وتقسيط متنوعة للسيارات، إلى جانب درايف للتمويل Drive Finance التابعة لـجي بي كورب، والتي توفر برامج تمويل للسيارات الجديدة والمستعملة بفترات سداد مختلفة.

وتعد منصة ContactCars.com أيضًا من أبرز المنصات التي تربط بين خدمات بيع السيارات المستعملة وحلول التمويل المباشر، فيما توسعت أوتو ماركت AutoMarket

وعدد من المنصات الرقمية الأخرى في تقديم خدمات مشابهة بالتعاون مع شركات تمويل متخصصة.

ويرى مراقبون أن التوسع في تمويل السيارات المستعملة يعكس التغيرات التي يشهدها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة وصعوبة الشراء النقدي، ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين للاتجاه نحو السيارات المستعملة بنظام التقسيط كبديل أكثر واقعية ومرونة.

