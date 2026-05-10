أكد أحمد رستم، وزير التخطيط، أن قطاع السياحة المصري أثبت قدرته على التعافي السريع رغم التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع نحو خمس صدمات مختلفة خلال السنوات الماضية، ومع ذلك واصل القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وزير التخطيط: مصر تمتلك منتجًا سياحيًا متنوعًا يمنحها ميزة تنافسية قوية

وأوضح "رستم"، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، أن مصر تمتلك منتجًا سياحيًا متنوعًا يمنحها ميزة تنافسية قوية، لافتًا إلى أن أعداد السائحين تشهد اتجاهًا تصاعديًا، في ظل تنوع الأنماط السياحية التي تقدمها الدولة، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو الترفيهية وغيرها.

وزير التخطيط: المتحف المصري الكبير أحد العوامل الداعمة لنمو القطاع السياحي

أشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أحد العوامل المهمة الداعمة لنمو القطاع السياحي، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الكبرى تسهم في تعزيز جاذبية المقصد المصري واستدامة نمو السياحة على المدى الطويل.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم حاليًا تجعل من الصعب وضع أرقام ثابتة أو توقعات نهائية بشأن أعداد السائحين أو مؤشرات القطاع، موضحًا أن العديد من المتغيرات العالمية، مثل أسعار الطاقة، لا تزال غير مستقرة بسبب الأزمات الدولية الراهنة.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرات سياحية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030، حال استقرار الأوضاع العالمية وعودة حركة السفر الدولية إلى معدلاتها الطبيعية.