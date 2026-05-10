يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية حالة من الجدل بشأن موقف استيراد السيارات الجديدة، وذلك بعد تضارب التصريحات حول عمل منظومة الـ"ACID Number" الخاصة بالوكلاء والمستوردين.

وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن منظومة الـACID Number الخاصة بوكلاء السيارات متوقفة بالفعل خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن السيستم الخاص بالمنظومة لا يقبل أي طلبات جديدة في الوقت الراهن.

منظومة الـACID Number

وتعد منظومة الـACID Number واحدة من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمليات الاستيراد، إذ يتم من خلالها تسجيل واعتماد بيانات الشحنات والسيارات المستوردة قبل دخولها إلى السوق المصري، بما يسمح بإتمام إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي بصورة رسمية.

تراجع حجم المعروض من السيارات بالسوق المصري

ويؤثر توقف المنظومة بشكل مباشر على قدرة الوكلاء والمستوردين على إدخال سيارات جديدة إلى السوق، ما ينعكس على حجم المعروض، خاصة مع استمرار حالة الترقب وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد انتظام حركة الاستيراد بشكل كامل من جديد.

وأوضح أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار وقف الـACID Number جاء في إطار محاولات تقليل الضغط على الدولار وترشيد عمليات الاستيراد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وأشار إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة، رغم توقفها، ما تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بدوره على ملف الاستيراد داخل السوق المصري.

حالة من الجدل.. هل توقفت حركة الاستيراد أم لا؟

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن هناك حالة من الجدل واللغط داخل سوق السيارات حاليًا، إذ يرى البعض أن عمليات الاستيراد ما تزال مستمرة بصورة طبيعية، بينما يؤكد آخرون توقفها، مشددًا على أن استيراد السيارات الجديدة متوقف فعليًا بسبب تعطيل منظومة الـACID Number الخاصة بالوكلاء.

عودة منظومة الـASID Number تحتاج بين شهر إلى 3 أشهر للعمل من جديد

ولفت أبو المجد إلى أن عودة المنظومة للعمل مجددًا قد تستغرق فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، حتى تعود الأمور تدريجيًا إلى طبيعتها ويتم استئناف حركة الاستيراد بصورة كاملة.

يشار إلى أن سوق السيارات المصري يعيش حاليًا حالة من الترقب وعدم وضوح الرؤية، بالتزامن مع استمرار تحركات الأسعار وتراجع المعروض لدى بعض العلامات التجارية، ما دفع عددًا كبيرًا من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء بعد موجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار السيارات بالسوق المحلي.

اقرأ أيضًا:

تويوتا تدخل المنافسة الكهربائية.. bZ4X تستعد للظهور بمصر خلال أيام

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها نيسان 2027 في مصر

ماذا تقدم ستروين بالسوق المصري قبل إطلاق C5 آير كروس الجديدة كليًا؟