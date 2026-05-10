قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ“خلية العجوزة” الإرهابية لجلسة 9 يونيو للحكم.

تفاصيل قضية خلية العجوزة



تعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم وآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لعمليات عدائية، إلى جانب تلقي تدريبات خارج البلاد، وفق ما جاء في أمر الإحالة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في يوليو 2024 أحكامًا متفاوتة شملت الإعدام شنقًا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ28 متهمًا، إضافة إلى السجن 10 سنوات لآخرين.

وتنص مواد قانون مكافحة الإرهاب على عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد لتأسيس أو إدارة جماعات إرهابية، والسجن المشدد لكل من يشارك أو ينضم إليها مع العلم بأغراضها.

