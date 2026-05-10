إعلان

"الجنايات" تؤجل محاكمة 8 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

كتب : صابر المحلاوي

05:17 م 10/05/2026

محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بأحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 7 يونيو، لحضور باقي المتهمين.

تفاصيل قضية أحداث مجلس الوزراء

يواجه المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم اتهامات تتعلق بالتجمهر المخل بالأمن، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، إلى جانب ارتكاب جرائم حريق عمدي لمبانٍ حكومية واقتحامها وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث شغب شهدتها المنطقة المحيطة بمجلس الوزراء والمجمع العلمي، شملت اعتداءات على منشآت حكومية ومحاولات تعطيل عمل قوات الأمن.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات إرهاب مجلس الوزراء المجمع العلمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
أخبار مصر

أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
البابا تواضروس من كرواتيا: المسيح هو النور الحقيقي وكلماته تمنح الإنسان
أخبار مصر

البابا تواضروس من كرواتيا: المسيح هو النور الحقيقي وكلماته تمنح الإنسان
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد
أخبار مصر

موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
أخبار البنوك

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا