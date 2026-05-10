قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بأحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 7 يونيو، لحضور باقي المتهمين.

تفاصيل قضية أحداث مجلس الوزراء

يواجه المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم اتهامات تتعلق بالتجمهر المخل بالأمن، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، إلى جانب ارتكاب جرائم حريق عمدي لمبانٍ حكومية واقتحامها وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث شغب شهدتها المنطقة المحيطة بمجلس الوزراء والمجمع العلمي، شملت اعتداءات على منشآت حكومية ومحاولات تعطيل عمل قوات الأمن.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها